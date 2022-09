AfD-Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt stellt vorbestraften „Identitären“ ein

Halle/Berlin/MZ - Der sachsen-anhaltische AfD-Abgeordnete Jan Wenzel Schmidt hat einen früheren Führungskader der Identitären Bewegung (IB) in Halle als Mitarbeiter angestellt. Das bestätigte Schmidt der MZ am Freitag. Der frühere IB-Kader arbeite seit Juli für Schmidt. Die IB, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft ist, hatte ab 2017 eine Art Hauptquartier am halleschen Uni-Campus am Steintor aufgebaut.

