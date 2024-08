Gerichte in Halle und Magdeburg bewahren mehrere russische Männer vor Abschiebung und Kriegsdienst. Davon profitiert auch ein mehrfach verurteilter Straftäter.

Tschetschenischer Gewalttäter erreicht Bleiberecht in Sachsen-Anhalt - weil Putin Krieg führt

Urteil in Magdeburg

Als Tschetschene sei er es gewohnt, ein Messer bei sich zu tragen, sagte der 29-Jährige in einem seiner Prozesse. Eine Abschiebung wurde aufgrund des Krieges verhindert.

Magdeburg/MZ - Der von Moskau begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine könnte dazu führen, dass ein in Sachsen-Anhalt mehrfach verurteilter Russe nicht in seine Heimat abgeschoben wird. Der 29-Jährige aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien war unter anderem 2019 an einem aufsehenerregenden Überfall auf eine Magdeburger Shisha-Bar beteiligt.