Nach der Insolvenz muss der Regionalzugbetreiber Abellio einen Teil seiner Strecken in Sachsen-Anhalt aufgeben. Wer kommt demnächst und was bedeutet das für Fahrgäste und Beschäftigte?

Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt

Ein Dieseltriebwagen von Abellio in Halberstadt. Bald übernimmt die Bahn-Tochter Start.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Halle/MZ - Alles auf Anfang: Mit der Start Mitteldeutschland GmbH mischt ab Dezember ein neuer Betreiber von Regionalzügen in Sachsen-Anhalt mit – am Montag unterzeichnete das Unternehmen den entsprechenden Vertrag mit dem Land und weiteren beteiligten Bundesländern. Die Tochter der Deutschen Bahn übernimmt von Abellio das sogenannte Dieselnetz – das sind fast alle mit Dieselloks befahrenen Verbindungen im Land. Auf rund 900 Kilometern Strecke sind insgesamt 16 Linien unterwegs, bis nach Thüringen und Niedersachsen. Der Bahn-Konzern gewinnt damit Marktanteile zurück – bisher teilen die Bahn und Abellio Sachsen-Anhalts Schienennetz in etwa hälftig unter sich auf, weitere Anbieter spielen nur eine geringe Rolle.