Sachsen-Anhalts Behörden kommen mit der Vollstreckung von Haftstrafen teils nicht hinterher. Trotz Haftbefehlen waren im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 90 Gewalttäter auf freiem Fuß. Auch Kriminelle aus der rechtsextremen Szene waren noch in Freiheit.

90 Gewalttäter sind in Sachsen-Anhalt trotz Haftbefehlen auf freiem Fuß

Die Mauern der Justizvollzugsanstalt in Burg: Viele Haftbefehle sind in Sachsen-Anhalt noch nicht vollstreckt.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalt bestanden im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 90 offene Haftbefehle gegen Personen, die laut Polizei als gewalttätig eingeschätzt werden. Das teilte das Landesinnenministerium auf Anfrage der Linksfraktion im Landtag mit. Die Kriminellen seien im internen Polizeisystem mit einem entsprechenden Hinweis markiert. Haftbefehle werden per Gerichtsentscheid erlassen und müssen von der Polizei durchgesetzt werden.