70. Thronjubiläum der Queen: George Rivis aus Wettin war sogar schon bei ihr im Garten

Wettin/MZ - - Von weitem ist gemächliches Schlurfen zu hören. George Ernest Rivis hat gerade in seiner Werkstatt gearbeitet, er geht über den Hof und betritt die Küche: Der Engländer ist eine Erscheinung, weißes Haar, kräftig gebaut und über 1,90 Meter groß. „Als Kind wurde mir immer Kuhmist in die Schuhe getan, so bin ich gewachsen“, sagt der 75-Jährige und lacht laut. Er witzelt eigentlich ständig, in einem Mix aus Englisch und Deutsch. Rivis stammt aus Yorkshire in Nordengland, sein Akzent ist unüberhörbar. Den trockenen Humor der Engländer hat Rivis mitgenommen, als er vor über 20 Jahren nach Deutschland auswanderte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<