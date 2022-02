2G-Regel für den Handel soll in Sachsen-Anhalt bald fallen

Magdeburg - Angesichts der sinkenden Zahl schwerer Corona-Erkrankungen stellen Sachsen-Anhalts Regierungsparteien die Rücknahme von Restriktionen noch in diesem Monat in Aussicht. Konkrete Vorschläge haben CDU, SPD und FDP für den Einzelhandel und die Gastronomie. Am weitesten geht die Forderung von Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Er spricht sich dafür aus, im Handel sämtliche Personenkontrollen abzuschaffen. „Ich empfehle das Tragen einer FFP2-Maske in allen Bereichen des Einzelhandels als maximales Mittel“, sagte Schulze der MZ.

