  4. Zugriff aufs Melderegister: 120 Liter Salzsäure geliefert - Ausspäh-Aktion gegen Nazirocker und Sachsen-Anhalts AfD-Vize Kirchner landet vor Gericht

Zugriff aufs Melderegister 120 Liter Salzsäure geliefert - Ausspäh-Aktion gegen Nazirocker und Sachsen-Anhalts AfD-Vize Kirchner landet vor Gericht

Eine Klinik-Angestellte aus Magdeburg soll Meldedaten von Rechtsextremisten ausgeforscht haben, um ihnen zu schaden. Betroffen sind auch eine kriminelle Band - und zwei Landtagsabgeordnete.

Von Hagen Eichler 19.02.2026, 15:19
Auch seine Wohnadresse soll von einem Dienstrechner aus abgefragt worden sein: Sachsen-Anhalts AfD-Vize Oliver Kirchner
Auch seine Wohnadresse soll von einem Dienstrechner aus abgefragt worden sein: Sachsen-Anhalts AfD-Vize Oliver Kirchner (Foto: Peter Gercke/dpa)

Magdeburg/MZ - Die Justiz in Sachsen-Anhalt rüstet sich für einen beispiellosen Prozess um das politisch motivierte Ausspähen sensibler Daten. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft einer 55-jährigen Magdeburgerin vor, sich über ihren Dienstcomputer Daten aus Einwohnermeldeämtern verschafft und teils weitergereicht zu haben. „Wir haben wegen 22 Verstößen gegen das Datenschutzgesetz Anklage erhoben“, sagte Behördensprecher Klaus Tewes.