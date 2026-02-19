Fabian und Anne Hinrichs setzen das Werk von René Pollesch fort. Sein letztes Stück hatte an der Volksbühne Berlin Premiere.

Die Welt des Bürgers ist aus den Fugen

Berlin/MZ - „Er ist tot, er kommt auch nicht wieder“, sagt Fabian Hinrichs auf der Bühne, die ihm sein vor zwei Jahren verstorbener Freund René Pollesch gegeben hat. Wie Hinrichs diese lapidaren Sätzen spricht, spürt man den Kloß, der ihm dabei im Halse sitzt. Hinter ihm, an der Wand eines schmucken Häuschens, das sich freilich bald als fragil erweisen wird, untauglich ein Schutzraum zu sein, hängt ein Porträtfoto von Pollesch.