Zusammenstoß Zusammenstoß: Unfall mit 1,4 Promille auf der A38

Bad Lauchstädt - Der Zusammenstoß zweier Autos auf der A38 bei Bad Lauchstädt endete am Samstagmorgen mit drei Verletzen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr in Höhe des Dreiecks Halle-Süd in Fahrtrichtung Leipzig. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Allerdings habe ein Fahrer 1,4 Promille beim Alkoholtest erreicht. Einer der Verletzen kam zur Behandlung ins Krankenhaus. ...