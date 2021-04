Windelbonus erneut diskutiert: So teuer könnten die Müllgebühren werden

Anwohner im Saalekreis müssen wahrscheinlich ab dem kommenden Jahr mit steigenden Entsorgungskosten für den Müll rechnen. Wenngleich der sogenannte „Windelbonus“ im Umweltausschuss des Kreises erneut diskutiert wurde, haben sich dessen Mitglieder dagegen entschieden. Erfolge sieht der Landkreis vor allem mit der Verwiegung des Mülls, was 2017 im nördlichen Saalekreis durch Zusammenführung der Entsorgungsgebiete noch eingeführt wurde.

Steffen Koch, Sachgebietsleiter Abfall und Bodenschutz, zeigt, wie sich das Pro-Kopf-Aufkommen des Mülls in beiden Entsorgungsgebieten angeglichen hat und wertet daher die Leerungszählung als auch die Verwiegung des Mülls als Erfolg. „Die Leerungszählung führt dazu, dass besser getrennt wird und nicht alles in die Resttonne muss“, sagt Koch. Gleichzeitig würden die Tonnen erst rausgestellt, wenn sie auch voll seien. „Jede Leerung, die nicht stattfindet, spart Zeit.“ Und so auch Kosten.

Mehr Gebühren einnehmen, um die steigende Kosten abzufangen

Trotzdem rechnet der Kreis damit, dass er mehr Gebühren einnehmen muss, um die steigende Kosten abzufangen. Die Gebühren werden immer für zwei Jahre berechnet. Für den Zeitraum 2019/20 werde ein kleines Minus von 50.000 Euro erwartet. Doch insgesamt rechne Koch für 2021/2022 mit Mehrkosten von 930.000 Euro. Und die müssen über Gebühren gedeckt werden. Grund dafür sind zum einen die stark gefallenen Altpapierpreise, gestiegene Entsorgungskosten bei Fremdfirmen und auch die zusätzlichen Kosten für den Wertstoffhof in Teutschenthal.

Der Vorschlag des Kreises sieht daher vor, sowohl bei der gewichtsabhängigen Gebühr jeweils drei Cent für Rest- und Biomüll zu erhöhen sowie die Grundgebühr gemessen an der Größe der Haushalte. So soll beispielsweise ein Einpersonenhaushalt statt 36,96 ab kommendem Jahr 37,08 Euro zahlen oder ein Haushalt mit vier oder mehr Personen statt 60,96 dann 61,32 Euro.

Final entscheidet der Kreistag über die Gebührenerhöhung

Die Diskussion der Ausschussmitglieder drehte sich auch darum, dass durch die Steigerung der gewichtsabhängigen Gebühr Familien mit Babys stärker belastet würden, weil Windeln schwer sein können. Eben jene Debatte wurde schon einmal geführt und der Kreistag entschied sich damals gegen den „Windelbonus“ - so wie auch die Ausschussmitglieder. Ein Kompromissvorschlag von Christian Raschke (CDU), der die flexiblen Steigerungen beim Gewicht auf zwei Cent reduzieren und dafür die Grundgebühren etwas stärker anheben wollte, fand keine Mehrheit im Ausschuss.

Er hatte argumentiert, dass eine gleichmäßigere Verteilung der Kosten das bisherige System stützen würde, indem den Belastungen eines Mehrpersonenhaushalte bereits etwas Rechnung getragen würde. Final entscheidet dann der Kreistag über die Gebührenerhöhung. (mz)