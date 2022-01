Delitz am Berge/MZ - Am Dienstagmorgen ist gegen 7.30 Uhr bei Delitz am Berge auf der Landstraße 163 ein Reh in ein Auto gelaufen. Wie die Polizei dazu mitteilt, blieb der 42-jährige Fahrer bei der Kollision unverletzt. Das Tier sei jedoch noch an der Unfallstelle verstorben und an dem Auto Sachschaden entstanden.