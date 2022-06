Weltmaler Peter Gehre aus Spergau: Eine schillernde Figur ist abgetreten

Der Künstler Peter Gehre ist am 2. März überraschend gestorben.

Spergau/MZ - Sie waren sein ganzer Stolz: 192 Bilder - jeweils 70 mal 100 Zentimeter groß -, die alle selbstständigen Länder der Erde zeigen. Vor gut 20 Jahren hatte Maler Peter Gehre mit seinem Projekt „The World Union Vision“ begonnen. Im vergangenen Jahr hatte er es beendet. Gehres größter Wunsch: Einmal alle Bilder in einer Ausstellung zeigen zu können. Doch das kann der Spergauer nun nicht mehr selbst erleben, denn der Künstler wurde am 2. März tot in seinem Atelier aufgefunden. Der 65-Jährige war dort gestorben wo er gelebt hat - inmitten seiner Bilder.