Wegen Preiskrise: Landwirte leeren ihre Schweineställe

Obhausen/Merseburg/MZ - „Wenn die Schweinepreise nicht vor Ende des Frühjahrs massiv steigen, könnte ich mein Geld nur nehmen und verbrennen“, blickt Mathias Bittner düster auf die Zukunft seines Betriebs. Eine, in der das Ende der Schweinehaltung zum Greifen nahe scheint. Dabei ist die das Hauptstandbein des Landwirts, der seinen Hof an der Straße von Farnstädt nach Querfurt hat. 70 Prozent der Ernte auf seinen Feldern werden „veredelt“, also den Schweinen vorgesetzt. Die gedeihen in dem Mastbetrieb wie gewohnt, doch ihr Fleisch ist seit einiger Zeit immer weniger wert.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<