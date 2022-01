Warum sich Günthersdorfer Kino über viele Besucher aus Sachsen freut

Filmfoto aus dem aktuellen Streifen „Spider-Man: No Way Home.“

Günthersdorf/MZ - Während in Sachsen-Anhalt sämtliche Freizeiteinrichtungen unter 2G-Bedingungen geöffnet haben dürfen, gelten im Nachbarland Sachsen strengere Corona-Regeln. Fitnessstudios, Hotels, Theater, Kinos und ähnliche Einrichtungen mussten bis Donnerstag komplett geschlossen bleiben. Davon hat das Kino UCI am Günthersdorfer Einkaufszentrum Nova profitiert, das sich nur knapp hinter der sächsischen Grenze befindet. So nutzten viele Sachsen in den vergangenen Wochen die Gelegenheit und haben für einen Kinobesuch einen Ausflug in den benachbarten Saalekreis gemacht.

„Die Besucherzahlen an unserem Standort in Günthersdorf sind sehr erfreulich“, bericht UCI-Pressesprecherin Nadine Breuer auf MZ-Nachfrage. Daran habe auch die 2G-Regelung, die aktuell im Kino für die Besucher gilt, nichts geändert. „Gerade bei Blockbustern wie Spider-Man und Familienfilmen wie Encanto hatten wir sehr viele Besucher. Diese kamen auch aus Sachsen, insbesondere während der dortigen Schulferien.“

Die Besucher des Günthersdorfer Kinos müssen aktuell an der Kasse ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen. Im Gebäude gilt Maskenpflicht. Am Platz darf man diese jedoch abnehmen. Eine Kapazitätsbeschränkung gebe es in Günthersdorf derzeit nicht, sagt Breuer. „UCI hat jedoch einen Mindestabstand in den Sälen wieder eingeführt, damit sich unsere Gäste wohler fühlen“, erklärt die Pressesprecherin.

Ab sofort können die Sachsen übrigens wieder ihre eigenen Kinos aufsuchen, denn an diesem Freitag entfallen zahlreiche Beschränkungen. So sind auch Kultureinrichtungen wie Kinos oder Theater wieder geöffnet. Allerdings gilt dort die 2G-Plus-Regelung.

Das aktuelle Programm der UCI Kinowelt am Nova in Günthersdorf ist hier zu finden: https://www.uci-kinowelt.de