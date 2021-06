Warum dieser Bäcker (fast) schlaflos durch die EM kommen muss

Schafstädt - Wer Daniel Kopf am Mittwochvormittag, dem Morgen nach dem deutschen EM-Auftaktspiel begegnet, darf sich über etwaige Augenringe nicht wundern. Denn die DFB-Elf tritt erst 21 Uhr gegen Frankreich an – für Bäckermeister eigentlich beste Schlafenszeit. Doch Kopf hat nicht nur eine Leidenschaft für Brot und Brötchen, sondern auch für den Fußball und hat deshalb eine ganz pragmatische Lösung für die späte Anstoßzeit: „Da wird halt durchgemacht“, sagt der Schafstädter.

In seiner Backstube in der Marktstraße huldigt der Bayern-Fan König Fußball jedoch nicht mit Schlafmangel, sondern auch mit speziellen Kreationen. Seit dem Wochenende hat er EM-Brötchen im Sortiment. Die sind eher flach gehalten und haben auf der Oberseite das typisch eckige Muster klassischer Fußbälle. Das drückt Kopf mit einem Stempel in den Roggenteig. Zwei Varianten hat er im Angebot – beide sieht er eher als Snack beim Grillen oder abends zum Fußballbier denn als Frühstücksoption. Die eine taugt geschmacklich gar als Salzstangenersatz. Er habe da eine Salz-Pfeffer-Mischung verarbeitet, erklärt er. Die andere ist milder, hat aber auch ungewöhnliche Komponenten. Löwenzahn. Den beziehe er getrocknet aus Sachsen. Es sei gar nicht so einfach gewesen, da einen Lieferanten zu finden, berichtet Kopf.

„Sonst sind hier immer schon Autos mit Fähnchen rumgefahren.“

Schon bei der WM vor drei Jahren hatte er Spezialangebote gebacken. Da habe es Speckkuchen und Brote gegeben. Dass er diesmal kleinere Brötchen bäckt, hat mit der Gesamtsituation zu tun. „Es dürfen sich ja ohnehin wegen Corona noch nicht so viele Leute treffen.“ Auch nehme er noch keine wirkliche EM-Stimmung wahr. „Sonst sind hier immer schon Autos mit Fähnchen rumgefahren.“ Diesmal: Fehlanzeige. Er merke auch, dass die Nachfrage nach Backwaren zum Grillen kleiner sei als bei anderen Turnieren.

Seine EM-Brötchen sollen aber auf alle Fälle bis zum Finale im Sortiment bleiben – unabhängig vom deutschen Abschneiden. Große Erfolge traut Kopf der Löw-Truppe in diesem Sommer nicht zu. Sollte er damit Recht behalten, bekommt der Bäckermeister zumindest genügend Schlaf. (mz)