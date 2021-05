Wahl-O-Mat hilft jungen Menschen bei der Auswahl

Am Ende kam der Stimmzettel in eine cool gestaltete Wahlurne.

Merseburg - Geschwindigkeit in Innenstädten, Windkraftanlagen, Schuldenerlass für Kommunen, Abschaffung des Verfassungsschutzes oder auch Aufforstung der Wälder in Sachsen-Anhalt - der Elfjährige muss ganz schön überlegen, bevor er am Tablet auf „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ tippt. Der Wahl-O-Mat findet für ihn heraus, welche Partei er wählen müsste, damit seine Interessen optimal vertreten werden. Der Elfjährige nimmt hier gerade an der U18-Wahl in Sachsen-Anhalt teil. Die Möglichkeit dazu gab es an zwei Tagen im Jugendzentrum Mampfe. Dort konnten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren entscheiden, wem sie denn bei der bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ihre Stimme geben würden.

Dazu konnten sie sich vorher in Kurzform die Wahlprüfsteine auf der Internetseite des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt ansehen, der gecheckt hatte, inwieweit die Parteien die Beteiligung Jugendlicher an der Gestaltung der Gesellschaft fördern, oder sie konnten den Wahl-O-Mat für die Entscheidungsfindung nutzen. Allerdings würde sich für zukünftige U18-Wahlen eine Art Jugendwahl-O-Mat anbieten. Was sich der Elfjährige tatsächlich von der Politik wünschen würde? „Mehr Lockerungen“, sagt er. Um das Corona-Thema geht es beim Wahl-O-Mat allerdings nicht. Die U18-Wahl wurde von Streetwork Merseburg, der Partnerschaft für Demokratie und dem Offenen Kanal Merseburg-Querfurt unterstützt. (mz)