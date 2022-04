Vom Sonnenblumenfeld in Bad Lauchstädt als Zutat in Aufstrich

Die Ernte von 2021 wird in Beesenstedt zu Öl gepresst, das eine Thüringer Feinkostfirma dann verarbeitet.

Donata von Reiche, Victoria von Reiche, Johann Nuscheler und Bernhard von Reiche (v.l.) schauen sich in Beesenstedt die Ölmühle an.

Bad Lauchstädt/MZ - Im Oktober war rings um Bad Lauchstädt die Sonnenblumenernte voll im Gange. Landwirt Bernhard von Reiche und seine Familie hatten dort 12,5 Millionen Pflanzen in den Boden gebracht. Sie sollten Ausgangsstoff für die Produkte sein, die in seiner Firma Naba Feinkost mit Sitz in Thüringen hergestellt werden. Das ist nun soweit.