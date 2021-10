Versuchter Enkeltrick in Bad Dürrenberg: Rentnerin soll angeblichen Verwandten nach Unfall helfen

Bad Dürrenberg/MZ - Am Dienstagmittag ist es in Bad Dürrenberg zu einem versuchten Enkeltrick an einer 95-Jährigen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin von einem jungen Mann angerufen, der ausgab mit ihr verwandt zu seinen.

Er erzählte der Rentnerin, in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwerverletzt worden zu sein, so die Polizei. Die Frau erkannte den Versuch jedoch und beendete das Telefonat. Anschließend zeigte sie den Vorfall bei der Polizei in Merseburg an.