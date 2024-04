„Schwarz sorgt in der Küche für neue Töne, wenn die passenden Kontraste dazu gesetzt werden. Was dabei nicht fehlen darf, sind Metall, Holz und Farbakzente sowie durchdacht platzierte Beleuchtung“, verrät Küchen- und Wohnprofi Thomas Tretin.

Neue Küchentrends 2024 bei K&W Merseburg: Dunkle Fronten und smarte Geräte

Merseburg (suh/soi). Möbel-Profi „K&W“ in Merseburg, Herrfurthstraße 7, steht seit 1996 für hochwertige Küchen, Badmöbel, sowie mittlerweile für Möbel für alle Wohnbereiche, inklusive Hauswirtschaftsraum und Ankleiden. Immer, wenn ein neuer Einrichtungstrend Einzug hält, wird auf der großzügigen Ausstellungsfläche umgebaut und neu dekoriert.

Was die Kunden in diesem Jahr erwartet? Im Küchenbereich zum Beispiel das: Dunkle Küchenfronten, Landhaus-Look und Metallakzente, Arbeitsplatten mit filigranen Profilen und smarte Geräte, die selbstständig arbeiten. Auf Griffe wird weitgehend verzichtet, denn die Schubladen und Hängen und Co schließen von selbst; auf viel Stauraum hingegen nicht. Die Oberflächen und Fronten dürfen gerne in Matt-Optik daherkommen.

Geschäftsführer Thomas Tretin fasst es so zusammen: „Moderne Küchen sind wahre Multifunktionsräume und können gleichzeitig, wenn gewünscht herrlich wohnlich, oder aber funktional und minimalistisch sein. Mit der Entscheidung für eine neue Küche entscheiden Sie sich auch für eine neue Welt. Wie die Küche sich präsentiert, ist klares Zeichen für den individuellen Stil eines Haushalts und all derer, die darin leben.“

Wie Miele mit nachhaltigen Hausgeräten die Branche revolutioniert

Hersteller wie Nolte und Nobilia aber auch andere werden geführt. Die Einbaugeräte kommen von verschiedenen Herstellern, wie unter anderem von Siemens Constucta und Miele.

Miele als weltweit führender Hersteller von Premium-Hausgeräten erhielt übriges den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023“. Zum zweiten Mal nach 2014 überzeugte der familiengeführte Konzern diesmal in der neu geschaffenen Kategorie „Haushaltsgeräte“. Die Erfolge zeigten sich sowohl in den langlebigen Produkten als auch in der ressourcenschonenden Produktion, ebenso in der Verantwortung für Lieferkette und die Beschäftigten sowie Maßnahmen zur CO2-Einsparung.

Entdecken Sie die Zukunft der Küchen: Multifunktional und stilvoll bei K&W

Ferner findet man bei K&W stylische Lampen, Gläser/Geschirr, Dekoration, clevere Designs für Schlaf- und Wohnzimmer, Lieblingssofas und bequeme Betten, Einrichtungsbeispiele für Homeoffice, Esszimmer und Flure, perfekte Lösungen für Hauswirtschaftsräume auf kleinstem Raum und vieles mehr.

„Unsere geschulten Fachberater setzen Ihre Wünsche sachlich, funktionell und mit Pfiff um. Anhand der erstellten Computerplanung und einer fotorealistischen Ansicht sehen Sie sofort, ob die neue Einbauküche Ihren Vorstellungen entspricht“, erläutert Thomas Tretin. Und er ergänzt: „Überlassen Sie die Montage Ihrer Möbel und Einbaugeräte nicht dem Zufall, sondern unseren qualifizierten Montageteams. So können Sie sicher sein, dass alle Möbel zuverlässig und passgenau aufgestellt und alle Geräte fachgerecht angeschlossen werden.“

