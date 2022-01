Unter Drogen und freihändig durch Merseburg

In der Merseburger Straße in Halle ist am Mittwochnachmittag in Höhe der Europachaussee ein Motorradfahrer gestoppt worden, der unter Drogen stand. Ein Schelltest verlief positiv, sein Führerschein wurde eingezogen, teilte die Polizei am Abend mit.

Freihändig in Merseburg gefahren

Demnach war der 25-Jährige, der aus dem Saalekreis stammt, zuvor bei seiner Fahrt auf der B 91 durch Merseburg mehreren Autofahrern durch aggressive und riskante Fahrweise aufgefallen. So sei er teilweise freihändig gefahren und habe mehrere gefährliche Überholmanöver vorgenommen.

Autofahrer zu Vollbremsungen genötigt

Dabei seien Autofahrer teils zu Vollbremsungen genötigt worden, hieß es. Jetzt wird gegen den aggressiven Biker ermittelt, so die Polizei.