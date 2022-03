Ukraine-Krieg: Dort können Sie aktuell im Saalekreis helfen

Im Motel an der B180 in Steigra sind am Mittwochabend 14 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Frauen mit Kindern. Die Kinder sind im Alter von vier Wochen bis 14 Jahre. Für die Personen wird nun Kleidung benötigt, beispielsweise Kindergrößen von 122 bis 146, für das Baby, ein Junge, Größe 56. Auch Spielzeug und Lebensmittel werden im Motel angenommen. Für die Abgabe von Spenden wird um telefonische Absprache unter Telefon 034461/26 27 27 gebeten.

In der Stadtkirche Querfurt findet am kommenden Sonntag, 13. März, um 18 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukraine statt. Die musikalische Leitung hat Miroslawa Chieślak. Pfarrerin Kathrin Käss hält eine Andacht.

Die Sekundarschule „Quer-Bunt“ in Querfurt führt seit einigen Tagen eine Spendenaktion durch. „Alle Mitarbeiter unserer Schule sind über die Situation in der Ukraine sehr betroffen. Auch Schülerinnen und Schüler führen täglich Gespräche über die Geschehnisse in der Ukraine. Alle sind beängstigt und wollen gleichzeitig auch helfen“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Seit vergangenen Mittwoch wird im Lehrerzimmer fleißig gesammelt - sei es Kleidung, Essen, Kosmetik, Babyartikel, Spielsachen und vieles mehr. Die Spenden sollen helfen, die Geflüchteten zu unterstützen. „Wir wollen und sollten helfen, damit wir ein Zeichen setzen.“

Die Stadt Querfurt will mit Unterstützung einheimischer Unternehmen einen Hilfstransport in ihre polnische Partnerstadt Giżycko organisieren. Wie Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) mitteilt, hatte er sich vergangene Woche mit an den Stadtratsvorsitzenden der polnischen Partnerstadt gewandt und Unterstützung angeboten. Giżycko hat mit Dubno eine Partnerstadt in der Ukraine, erklärt Andreas Nette. Er hätte eine sehr konkrete Antwort erhalten, welche Güter dringend benötigt werden: Notstromaggregate, Powerbanks (geladen), Taschen- bzw. Stirnlampen, Verbandskästen, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel (Konserven). Der Querfurter Bürgermeister hat einen Spendenaufruf gestartet. Demnach können Hilfsgüter in den Lagerräumen des Vereins Help e.V. (Telefon: 034771/22 5 89) im Buchenweg 1 in Querfurt von Montag bis Freitag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr abgeben werden. Auch der Verein Help selbst sammelt weiter Spenden. Eine erste Lieferung war am vergangenen Wochenende in ein Hilfszentrum nach Krakau gebracht worden.

Zu einer Friedensdemo am 14. März um 18 Uhr auf dem Eduard-Dörge-Platz in Braunsbedra ruft eine Privatinitiative auf. Mit Kerzen und Feuerzeugen soll der Parkplatz zum Leuchten gebracht werden für den Frieden auf Erden, wie es in der Ankündigung heißt. Außerdem soll Geld gesammelt werden für die Geflüchteten, die Mittwoch in Krumpa ankamen.

In der Goethestadt Bad Lauchstädt findet am Freitag, 11. März, von 14 bis 17 Uhr im Kurpark, Höhe Besucherzentrum, eine Spendenaktion für Betroffene aus und in der Ukraine statt. Es werden Hilfsgüter und Geld gesammelt. Bei der Aktion werden im Kurpark Würstchen, Kuchen und gelb-blaue Luftballons verkauft. Die Finanzspenden gehen zu 100 Prozent an die AWO, heißt es auf dem Flyer. Die Aktion ist eine Privatinitiative von Goethestädtern und wird mit Unterstützung der Stadt durchgeführt.

Die Akteure um die Stadt Merseburg bitten derzeit von direkten Sachspenden im Mehrgenerationenhaus abzusehen. Ihnen fehle derzeit der Platz zum Sortieren. Sie bitten daher um Geldspenden an den Impuls e.V., auch um die Kosten für den Reisebus nach Rumänien zu refinanzieren. Wer etwa Möbel für die Einrichtung der Wohnungen spenden möchte, möge das konkrete Angebot am besten per Email an ukrainehilfe@merseburg.de senden.

Der Saalekreis eröffnete derweil am Dienstag eine neue Annahmestelle für Sachspenden in der ehemaligen Kik-Filiale im bisherigen Brühl-Center (jetzt Markt-Galerie) in Merseburg. Sie ist montags, dienstags, donnerstags, freitags von 8 bis 15 Uhr und mittwochs von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine Übersicht aller Sammelaktionen im Saalekreis finden Sie im Internet unter: www.saalekreis.de/de/ukraine-hilfe.html