Am Mittwoch ist es am Nachmittag zu einem sehr schweren Unfall auf der Autobahn 9 gekommen. Zwischen dem Kreuz Rippachtal und der Abfahrt Bad Dürrenberg verunglückte ein Pkw-Fahrer.

Bad Dürrenberg/Lützen/MZ - Bei einem Auffahrunfall auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Bad Dürrenberg und dem Kreuz Rippachtal ist am späten Mittwochnachmittag ein Pkw-Fahrer getötet worden. Dieser war gegen 17 Uhr mit seinem Wagen kurz vor dem Autobahnkreuz in Fahrtrichtung München auf einen Lkw aufgefahren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es bereits vor dem Unfall zu Stauerscheinungen in dem Bereich. Der LKW war aus diesem Grund in sehr langsamen Tempo unterwegs. Der nachfolgende Pkw-Fahrer hat dies vermutlich zu spät bemerkt, versuchte wohl noch auszuweichen und geriet mit der linken Fahrzeugseite unter den Anhänger des Lasters. Die Person wurde durch die Wucht der Kollision in dem Autowrack eingeklemmt und verstarb trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Bei dem tödlich Verletzten handelt es sich um einen 29-Jährigen Mann.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren mit sieben Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften vor Ort. Für die Bergungsarbeiten sind unter anderem Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Dürrenberg, Tollwitz und Kötzschau vor Ort.

Zunächst erfolgte eine Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle in Richtung München. Es kam zu mehreren Kilometern Stau. Seit ca. 18.30 Uhr wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme und Beräumung der A9 dauert derzeit noch an.