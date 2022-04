Tipps für das Wochenende im südlichen Saalekreis

Neben dem offiziellen Saisonstart am Geiseltalsee finden am Wochenende noch viele weitere Aktionen statt.

Freitag, der 29.4.22

Eröffnung des 17. Festival Woman in Jazz in

Merseburg/Querfurt/MZ - Ab 19.30 Uhr gibt der Junior Jazzchor aus Freiburg im Schlossgartensalon ein Konzert. Das Repertoire des Chors erstreckt sich von Gospel über Soul bis hin zu aktuellen Stücken, zumeist a capella oder mit Klavier- oder mit Bandbegleitung gesungen.Tickets bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen, unter www.womeninjazz.de und 18.30 Uhr an der Abendkasse.

Samstag, der 30.4.22

Frühlingskonzert mit „Barock x 4“ in

In einem abwechslungsreichen Programm wird Musik aus dem Barock, u.a. von G.F. Händel, A. Vivaldi und H. Purcell erklingen. Start ist 16 Uhr im Gemeindesaal der Friedenskirche Leuna. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Restaurierung der Figur des „Guten Hirten“ gebeten, die sich über dem Hauptportal der Friedenskirche befindet.

traditionelles Maibaumfest in

Der Schafstädter Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, in Kooperation mit der Goethestadt Bad Lauchstädt, lädt am 30. April und 1. Mai zum 22. traditionellen Maibaumfest ein. Hierzu wird wieder über zwei Tage lang, ein buntes und abwechslungsreiches Aktionsprogramm stattfinden.Los geht es 18 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Schafstädt. Dort werden die Bäume geschmückt und anschließend aufgerichtet. Dabei wird es musikalische Unterhaltung von einem DJ geben.

Verabschiedung Cavalleria Reitverein in

Der Pferdeverein Cavalleria zieht aus dem Wasserschloss in Mücheln, St. Ulrich, aus. Ab 1. Mail erreicht man ihn in seinem neuen Domizil in der Bischdorfer Straße 26 in Milzau. Aus diesem Grund sind alle Interessierten am Samstag, 30. April, 10 Uhr, zur Verabschiedung in den Stall im Wasserschloss eingeladen. Im Anschluss gibt es laut Verein einen großen Ponytreck durch ganz Mücheln, am Geiseltalsee entlang und über die Halde Klobikau nach Milzau.

Vogelstimmenwanderung in

Die Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Merseburg lädt Interessenten und Naturfreunde am Samstag 30. April, zu einer Vogelstimmenwanderung entlang des Saaleradwanderweges von Merseburg bis zur Kleingartenanlage „An der Kraniche“ in Schkopau ein. Dabei werden unter anderem Buchfinken, Meisen und Zilpzalpe zu hören sein, heißt es von der Fachgruppe. Treffpunkt ist um 7 Uhr in Merseburg der Parkplatz „Am Klausentor“. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Autoshow in

Auf dem Parkplatz vor dem Shoppingcenter Nova in Günthersdorf machten am Samstag rund 350 Bikes, Autos und Trucks aus den USA Station. Autofreunde kamen beim US Cars & Coffee Treffen bei all dem Chrom und glänzenden Blechkleidern voll auf ihre Kosten. Zu bestaunen gab es dort Modelle aus den 50er Jahren bis hin zu aktuellen Fahrzeugen namhafter amerikanischer Hersteller.

70-jähriges Bestehen der Kita in

Ab 9.30 Uhr lädt die Kita „Benjamin Blümchen“ zum Tag der offenen Tür ein. Die Kita-Kinder treten auf, eine Hausbesichtigung ist möglich und für alle Kinder ist mit Clown, Hüpfburg, auf einer Kinderbaustelle, bei Tombola und Kuchenbasar für Unterhaltung gesorgt.

Fackelumzug in

Zusammen mit der Göhrendorfer Blaskapelle wird der Umzug ab 19.30 Uhr durchgeführt. Treffpunkt ist am Sportplatz. Anschließend findet dort der Tanz in den Mai statt. Vereine aus der Gemeinde kümmern sich um die Versorgung.

Sonntag, der 1.5.22

Frühlingsfest in

In der Querfurter Altstadt wird das Fest am Sonntag um 10 Uhr gestartet. Es findet zunächst ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplan statt. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Bürgermeister um 11 Uhr auf dem Markt spielen dort die Steigraer Musikanten und später die Band des Gymnasiums Querfurt. Auch auf dem Kirchplan und in der Kirche geht es musikalisch weiter: Die Burgmusikschule und das evangelische Kirchspiel bieten kleine Konzerte und ein offenes Chorsingen an. Für Kinder wird es verschiedene Angebote wie Karussell, Wasserspiele oder Bastelstraße geben. Die Feuerwehr stellt Fahrzeuge aus und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. 16 Uhr schließt ein Bläserkonzert in der Stadtkirche das Fest ab.

Musik und Kaffee in

Ab dem frühen Nachmittag wird zu Musik und Kaffee und Kuchen ins Festzelt auf dem Sportplatz eingeladen. Für Kinderunterhaltung sorgen Hüpfburg und andere Überraschungen.

„Große Johann-Strauß-Gala“ im Goethe-Theater

Ab 15.30 Uhr werden von Mitgliedern des Gala-Sinfonieorchesters Prag im Goethe-Theater bekannte Melodien der Komponistenfamilie gespielt. Dafür gibt es noch Karten im Vorverkauf.

Frühlingsmarkt in

Zwischen 10 und 17 Uhr findet der Markt wieder ohne Einschränkungen statt.Die Eröffnung um 10 Uhr übernimmt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauchstädt, ab 10.30 Uhr bieten die Lauchstädter Kitas ein Bühnenprogramm und ab 11.30 Uhr zeigen junge Tänzer vom SV Großgräfendorf ihr Können.Zwischen 14 und 16 Uhr bepflanzen Lauchstädts Bürgermeister Christian Runkel (CDU) und Ortsbürgermeister Norbert Schindler mit Kindern und Juroren Blumenkästen für Zuhause. Jedes Kind kann sich einen insektenfreundlich bepflanzten Kasten mitnehmen und über den Sommer pflegen.

Konzert in

Der Chor des Kultur- und Heimatvereines Mücheln gibt unter der Leitung von Bernhard Franke am 1. Mai um 19 Uhr ein Konzert in der Schlosskirche im Ortsteil St. Ulrich zum Thema „Deutsche Volkslieder“. Gesungen werden sowohl traditionelle Volkslieder als auch zeitgenössische Chorsätze. Höhepunkt wird die Uraufführung einer eigenen Komposition sein, einer Hommage an die Heimatstadt mit dem Titel „Einst Kohlegrube - heute See“. Der Eintritt ist frei, über eine Zuwendung würde sich der Chor freuen.

Anbaden an der Hasse in

An der Hasse Campingplatz und Strandbad GmbH in Roßbach findet ab 10 Uhr das traditionelle Anbaden statt. Geboten werden Kinderschminken, Trampolinspringen, Unterhaltung mit einem DJ sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr in

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Langeneichstädt lädt am Sonntag, 1. Mai, zum Tag der offenen Tür auf das Gelände der Feuerwehr ein. Zwischen 11 und 18 Uhr können dort Erwachsene und Kinder unter anderem die aktuelle, aber auch historische Feuerwehrtechnik bestaunen, im Einsatzfahrzeug mitfahren sowie Feuerwehrkleidung anprobieren

musikalischer Gottesdienst in

Um 16 Uhr wird zu einem musikalischen Gottesdienst in die Marienkirche Horburg eingeladen. Neben der Predigt von Pfarrer Andreas Tschurn soll Barockmusik erklingen.

Saisonstart am Geiseltalsee in

Räder, Boote und Flöße können gemietet werden, zudem haben die Restaurants wieder regelmäßig geöffnet.Ab 11.00 Uhr startet an der Marina Mücheln und Braunsbedra ein Chill & Grill mit Pulled Pork und mehr vom Smoker.Um 12 Uhr öffnet die Strandbar in Braunsbedra.

Frühshoppen in

Nach dem Tanz in den Mai geht es weiter mit dem obligatorischen Frühschoppen sonntagmorgens. Daraufhin folgt die ebenfalls traditionelle Erbsensuppe aus der Gulaschkanone.

Schlossführung in

Um 14 Uhr findet eine öffentliche Schlossführung unter dem Titel „Das Merseburger Schloss und die Schätze des Kulturhistorischen Museums“ statt. Mit einem Ticket kann bis 18 Uhr das gesamte Museum besucht werden – einschließlich der aktuellen Sonderausstellung „Letzter Aufruf – Fotografien von Norbert Kaltwaßer und Jochen Ehmke“. Aufgrund der Teilnehmerbeschränkung werden alle Interessenten gebeten, sich vorab telefonisch unter 03461/40 13 18 anzumelden.