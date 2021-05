Teutschenthal: Unfallfahrer weiter auf der Flucht

Teutschenthal - Nachdem er am Montagabend bei einer Polizeikontrolle in Teutschenthal seinen Wagen spontan beschleunigte und weiter fuhr, ist der Fahrer weiter auf der Flucht. Die Polizei bat nun bei der Suche nach ihm um Unterstützung.

Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten den VW am Montag gegen 23:30 Uhr in der Beethovenstraße in Teutschenthal kontrollieren. Als sie zum Fahrzeug gingen, beschleunigte der Fahrer, fuhr davon und entzog sich so der Kontrolle. Bei der weiteren Suche nach dem Fahrzeug fanden die Polizisten es in der Friedrich-Henze-Straße, wo es in eine Mauer gekracht und zum stehen gekommen war. Vom Unfallfahrer fehlte jedoch jede Spur.

Die Polizei setzte Fährtenhunde ein und sicherte Spuren. Bei den Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die Nummernschilder des VW gestohlen waren.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem fahrer. Er wird beschrieben als ungefähr 1,85 Meter groß, 90 bis 100 Kilogramm schwer, hat kurze dunkle Haare und trägt ein weißes Shirt, dunke Jacke und eine dunkle Hose. Wer Angaben machen kann, solle sich bei der Polizei in Merseburg unter 03461-4460 melden.