Synthos schafft 80 neue Arbeitsplätze in Schkopau

Die Kolonnen für die Kautschukproduktion in Schkopau.

Schkopau/MZ - Der neue Eigentümer der Kautschukproduktion in Schkopau reaktiviert ein altes Geschäftsfeld. Wie der Synthos-Konzern am Dienstag mitteilte soll ab 2023 die Anlage für den Butadien-Kautschuk (BR) wieder laufen. Grund dafür sei die starke Nachfrage. Aktuell wird in Schkopau vor allem Styrol-Kautschuk produziert. Das polnische Unternehmen Synthos hatte diesen Geschäftszweig im Vorjahr samt Anlagen und Mitarbeitern vom US-Konzern Trinseo übernommen.