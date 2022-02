Städte im Saalekreis und MZ laden zu Wahlforen ein - Anmeldung läuft

Merseburg/MZ - Fünf Städte im Saalekreis suchen am 13. März einen (Ober-)Bürgermeister. In vier davon gibt es nach aktuellem Stand mehr als einen Bewerber. Sie stellen wir derzeit in ausführlichen Porträts vor. Doch Demokratie lebt vom Austausch. Daher organisiert die MZ gemeinsam mit den Städten Wahlforen. Die wichtigsten Informationen dazu finden Sie hier:

Merseburg am 24. Februar

In Merseburg findet das Wahlforum am Donnerstag, 24. Februar, im Ständehaus statt. Beginn ist um 19 Uhr. Entsprechend der dortigen Hausregeln gilt für Besucher und Teilnehmer 2G. Zutritt gibt es demnach nur für Geimpfte und Genesene. Da die Sitzplatzkapazität im Ständehaus derzeit auf 100 begrenzt ist, bitten wir um Voranmeldung per E-Mail an redaktion.merseburgqmz.de oder Post unter dem Stichwort „Wahlforum Merseburg“.

Bad Lauchstädt am selben Tag

In Bad Lauchstädt laden Goethestadt und MZ ebenfalls am 23. Februar, um 18.30 in die Lauchstädter Sporthalle ein. Es gilt dort 3G.

Braunsbedra am 28. Februar

Das Wahlforum für Braunsbedra beginnt am Montag, 28. Februar, um 18.30 Uhr in der Pfännerhall. Auch da gilt 3G.

Leuna am 3. März

Zudem veranstaltet die Stadt Leuna eine Diskussion im Kulturhaus cCe. Termin ist dabei der 3. März um 18 Uhr.

Leserfragen einreichen - auch für Bad Dürrenberg

Bei den drei Podiumsdiskussionen in Bad Lauchstädt, Braunsbedra und Merseburg wird es kein Saalmikrofon geben. Fragen an die Kandidaten können Sie uns jedoch vorab schicken, unter Angabe des jeweiligen Wahlforums und dem Zusatz „Fragen“. Auch in Bad Dürrenberg wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen an den bisher einzigen Bewerber zu richten. Schicken Sie uns diese bitte unter dem Stichwort „Bad Dürrenberg“.

Adresse für Fragen und Anmeldungen für Merseburg: MZ-Redaktion, Entenplan, 06217 Merseburg, oder per E-Mail an: redaktion.merseburg@mz.de. Änderungen der Zugangsregeln sind noch möglich.