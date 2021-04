So viel müssen Badegäste künftig für das Parken am Geiseltalsee zahlen

Braunsbedra - Das gebührenpflichtige Parken an den Geiseltalsee-Parkplätzen in Braunsbedra und Frankleben ist beschlossene Sache. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben zu. Nun bedürfe es noch einiger Vorbereitungen, teilte Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU) Freitag auf Anfrage mit. Er gehe davon aus, dass die Erhebung der Gebühren Ende Mai, Anfang Juni beginnt.

30 Minuten parken kosten künftig 50 Cent und eine Tageskarte fünf Euro

In den Ausschüssen des Stadtrates hatte es zuvor einige Diskussionen zu dem Thema gegeben, und die Stadträte hatten viele Fragen gestellt. Darauf war seitens der Stadt reagiert worden. So bleibt es dabei, dass die Gebühr mittels Handyparken erhoben wird. Der Nutzer kann sie mit oder ohne Registrierung via App, per SMS oder Telefon bezahlen.

30 Minuten parken kosten künftig 50 Cent und eine Tageskarte fünf Euro. Damit auch Menschen ohne Handy ihr Auto an der Marina, am Aussichtspunkt Neumark und am Strand Frankleben abstellen können, wird zudem eine Jahreskarte für 60 Euro ausgegeben.

Stadt will Verwaltungsgebühr übernehmen

Versteckte Kosten sollen ausgeschlossen werden. Zwar verlangt der Anbieter, mit dem die Stadt zusammenarbeiten will, für seinen Dienst eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von mindestens 20 Cent pro Parkvorgang beziehungsweise einer 20-prozentigen Pauschale, wie der Bürgermeister im Stadtrat bekanntgab.

Die Stadt sei aber bereit, diese Gebühr vollständig zu übernehmen. Dafür würde der Anbieter zwölf Prozent der Einnahmen einbehalten. „Das wäre eine klare Regelung. Außerdem spart die Stadt die Kosten für die Aufstellung eines Parkautomaten“, bat Steffen Schmitz um Zustimmung zu diesem Vorschlag, den es am Ende auch gab.

Ordnungsamt bekommt Daten für das Handy-Parken in Echtzeit übermittelt

Allerdings waren nicht alle Räte einverstanden. So kritisierte Michael Poprawa (AfD), die Lösung sei nicht für die ältere Bevölkerung ausgelegt. Thomas Schier (Freie Wählergemeinschaft) fand das Handyparken in Frankleben in Ordnung, sprach sich aber für eine Schrankenregelung am Parkplatz an der Marina aus. Der Bürgermeister wollte das für die Zukunft nicht völlig ausschließen, wies jedoch auf den geplanten Ausbau des Schiefweges hin.

Der müsse erst abgeschlossen sein. Lutz Krautheim (Freie Wählergemeinschaft) wollte wissen, ob die Lösung auch für alle Netzanbieter von Telekom bis Vodafone geeignet sei. Ordnungsamtsleiterin Marion Eckner erklärte, man habe alle gängigen Anbieter ausprobiert. Daniel Wald (AfD) interessierte, wie das Parken kontrolliert werde. Steffen Schmitz antwortete, das Ordnungsamt bekomme die Daten in Echtzeit übermittelt.

Vandalismus: Keine Schranke und Parkautomaten in Frankleben

Bislang ist das Parken am See in Braunsbedra überall gebührenfrei und höchstens zeitlich begrenzt. Doch weil der Andrang Jahr für Jahr größer wird, steigen für die Verwaltung die Ausgaben für Müllentsorgung, Instandsetzungen und Beschilderung. Diese Ausgaben sollen nun gegenfinanziert werden.

Gerade am Parkplatz Badestelle Frankleben entschied man sich gegen Schranke und Parkautomat, weil die Stelle abgelegen ist und Vandalismus befürchtet wird sowie weil kein Strom anliegt und der Bau einer Leitung kostenintensiv wäre. Im Gegensatz dazu entstehen der Stadt keine Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung des Handyparkens. Sie muss lediglich für die Beschilderung sorgen. (mz/Diana Dünschel)