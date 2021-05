Sechs Todesfälle im Saalekreis - Inzidenzwert steigt stark an

Merseburg - Am Freitag hat das Robert-Koch-Institut für den Saalekreis einen Inzidenzwert von 85,4 (Stand 0 Uhr) - ein Anstieg zum Vortag um mehr als 20 - gemeldet, den vierten Werktag in Folge unter der 100er Marke. Dabei sind 50 Neuinfektionen zu verzeichnen. Insgesamt waren damit seit Beginn der Pandemie 9.891 Menschen im Saalekreis mit Corona infiziert. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um sechs auf 320 Personen. (mz)