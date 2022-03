Schwerer Unfall legt Autobahn lahm: Frau stirbt auf A9

Bad Dürrenberg/MZ/mit/dpa - Bei einem schweren Unfall auf der A9 nahe der Anschlussstelle Bad Dürrenberg ist am Mittwochnachmittag eine Frau getötet worden. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten wurd die Trasse in Fahrtrichtung Berlin bis in die Nacht hinein komplett gesperrt. Am frühen Donnerstagmorgen fuhr der Verkehr nach Angaben der Polizei wieder.

Laut Polizei waren an der Kollision gegen 14.20 Uhr drei Lkw und ein Auto beteiligt: Ein Laster war wohl an einem Stauende auf den Pkw aufgefahren, in dem sich laut Polizeisprecher die 50-jährige Frau befunden hat und schob diesen vollständig unter den davor befindlichen Lkw. Der zweite Lkw wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Lkw geschoben. Dabei wurde ein 67 Jahre alter Lastwagen-Fahrer verletzt.

Der Pkw war bei dem Unfall komplett unter den Lkw (links) geschoben worden. (Foto: Franz Ruch)

Über Stunden waren die Rettungskräfte zur Untätigkeit verdammt: Der Pkw war vollständig unter den Laster geschoben und zerdrückt worden, so dass sie nicht an das Autowrack herankamen. Deshalb wurde ein Kran zur Unfallstelle beordert. Laut einer Polizeisprecherin stand bereits am Abend fest, dass die Person am Lenkrad getötet worden ist.

Vor Ort im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Bad Dürrenberg und die Ortswehr Kötzschau.