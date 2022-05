Razzia im Saalekreis: Polizei stürmt Haus in Mücheln

Mücheln/MZ - Bundespolizisten mit Sturmhauben und Ermittler des LKA in Zivil stürmten am Mittwochnachmittag ein Haus in Mücheln im Geiseltal. Die Beamten von der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Schleusung waren im Saalekreis für die Staatsanwaltschaft Halle im Einsatz, um eine Durchsuchung eines Geschäfts- und Wohnhauses durchzuführen. Es sollten mögliche Beweise gesichert werden, da gegen eine Firma wegen des möglichen Verdachts der Zwangsarbeit ermittelt wird. Möglicherweise wurden also Menschen aus dem Ausland für einen Hungerlohn beschäftigt. Insgesamt waren am Mittwoch 48 Einsatzkräfte mit einem Dutzend Fahrzeugen vor Ort.