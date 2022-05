Quarantäne sorgt bei Reisebüros im Saalekreis für Dämpfer in der Hochsaison

Merseburg/MZ - Viele Menschen freuen sich darauf, endlich wieder in den Sommerurlaub zu fliegen. Doch für Urlauber, die eine Reise nach Spanien gebucht haben, kann es ab diesem Dienstag problematisch werden - zumindest für diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Denn Deutschland hat das beliebte Reiseziel mitten in der Hochsaison zum Hochinzidenzgebiet erklärt.

Das bedeutet, dass sich Rückkehrer, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, in Quarantäne begeben müssen. Diese dauert zehn Tage, kann aber frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Coronatest beendet werden. Die Folge: Es gibt viele Umbuchungen in den Reisebüros.

Kaum Stornierungen

„Wir rufen seit Freitag gezielt unsere Kunden an, die eine Spanienreise gebucht haben“, erzählt Beatrice Perlich, Mitarbeiterin bei TmK Reisewelt in Merseburg. Viele Kunden, die von der Quarantäne betroffen wären, würden ihre Reise in ein anderes Land umbuchen, beispielsweise nach Griechenland oder Bulgarien. Ob eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung möglich ist, hänge jeweils von den Reiseanbietern ab. Stornierungen gebe es allerdings kaum. „Wir merken, dass die Leute wirklich in den Urlaub fahren wollen. Deshalb suchen sie sich ein anderes Land aus oder sie nehmen die Quarantäne in Kauf“, schildert Perlich. Einige Kunden verkürzten ihren Aufenthalt in Spanien, um die fünf Tage Isolation noch durch ihre Urlaubstage decken zu können.

Auch das Reisebüro Borlach-Reisen in Bad Dürrenberg hat schon einige Umbuchungen vorgenommen. „Es waren auch Familien mit Kindern betroffen“, sagt Inhaber Jens Pregla. Denn Kinder sind in der Regel noch nicht geimpft, müssen aber in Quarantäne, wenn sie sich in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben. Auch, wenn die Eltern bereits vollständig immunisiert sind und die Isolation entsprechend für sie entfällt.

Es seien aber nicht nur Familien betroffen, sondern beispielsweise auch Paare, bei denen eine Person oder auch beide nicht geimpft sind, erzählt Pregla. Es gebe jedoch auch viele Kunden, die bereits vollständig immunisiert sind und daher wie geplant nach Spanien fliegen können.

Wie entwickelt sich die Lage?

Im Alltours-Reisecenter in Querfurt mussten einzelne Familien ihre Reise umbuchen und fliegen nun in die Türkei. „Wir haben zum Glück aktuell gar nicht so viele Kunden, die eine Spanienreise gebucht haben“, sagt Inhaberin Kathleen Heller. Inlandsreisen, Griechenland und die Türkei stünden derzeit hoch im Kurs. „Die Kunden, bei denen der Spanienurlaub noch ein wenig hin ist, warten noch ab wie sich die Lage entwickelt.“

In Situationen wie diesen sei es ein großer Vorteil, seinen Sommerurlaub über ein Reisebüro gebucht zu haben, betont Jens Pregla. „Ich kann nur zu Pauschalreisen raten, wo ein Anbieter dahinter steht.“ Dort sei fast immer eine Umbuchung oder Stornierung unkompliziert möglich - im Gegensatz zu Individualreisen. „Wer alles einzeln gebucht hat, kommt da nicht mehr so einfach raus.“ Neben Spanien wurden auch die Niederlande zu einem Hochinzidenzgebiet hochgestuft.