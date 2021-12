Merseburg - Der Landkreis meldete am Dienstag, dass es noch freie Impftermine gibt. Dies betreffe an diesem Mittwoch, 29. Dezember, von 9 bis 15 Uhr die Impfstelle im Nova Shoppingcenter in Günthersdorf sowie am Donnerstag, 30. Dezember, von 9 bis 15 Uhr die Impfstelle in der Marktgalerie (Brühl-Center) Brühl 1A in Merseburg.

Terminbuchung online über: www.saalekreis.de/de/corona-impfung-im-saalekreis.html