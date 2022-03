Mittwoch wird im Saalekreis verstärkt kontrolliert

Welche Verstöße am Vormittag festgestellt wurden.

Am Mittwoch führt das Polizeirevier Saalekreis mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

Merseburg/MZ/dd - Am Mittwoch werden die verstärkten Kontrollen des Polizeireviers Saalekreis fortgesetzt. Neben Verkehrskontrollen werden insbesondere Geschwindigkeitskontrollen sowie Kontrollen des ÖPNV durchgeführt. Besondere Bedeutung kommt bei den Kontrollen dem nach festgestellten Verstößen noch vor Ort geführten, belehrenden und erzieherischen Gespräch zu, heißt es in einer Pressemitteilung des Reviers.

Geschwindigkeitskontrollen finden statt in Merseburg, B 91, Höhe Jagdrain, Richtung Halle; Merseburg, B181, Höhe Werder, Richtung Leipzig; B 100, Höhe Hohenthurm, Richtung Bitterfeld; Krumpa, Krumpaer Landstraße, Richtung Merseburg.

Bis 10.30 Uhr wurden bereits mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Besonders schnell waren Fahrzeugführer auf der B91 in Merseburg mit 94 Stundenkilometern statt der erlaubten 60, in Merseburg auf der B181 am Werder mit 117 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 und auf der B100 mit 170 Stundenkilometern statt der erlaubten 100.

Weiterhin werden gemeinsam mit dem Landkreis Saalekreis und dem Sicherheitsdienst der ÖPNV-Verkehrsbetriebe Kontrollen zur Durchsetzung der Maskenpflicht in Straßenbahnen der Linie 5 zwischen Halle und Bad Dürrenberg, in Bussen der Linie 131 zwischen Merseburg und Günthersdorf, im Busverkehr von und nach Querfurt sowie von und nach Teutschenthal durchgeführt. Bis 10.30 Uhr wurden auch hier mehrere Verstöße festgestellt.