Mehr Geld im Haushalt Barnstädt für Baumschnitt

In Barnstädt soll in diesem Jahr mehr Geld für Baumschnitt in den Haushalt eingestellt werden.

Barnstädt/MZ - Im Entwurf des diesjährigen Haushaltsplanes für die Gemeinde Barnstädt steht momentan die Summe von 12.000 Euro beim Posten Baumschnitt. „So viel hatten wir noch nie“, ordnet der parteilose Bürgermeister Otto Weber diesen Betrag ein. Er sei nicht aus der Luft gegriffen, sondern beruhe auf Kostenvoranschlägen. Die Schwerpunkte, wo Bäume ausgeästet oder verschnitten werden müssen, sind Otto Weber zufolge am Friedensplatz und an der B180. „Es ist nicht wenig, was hier durchgeführt werden muss. Und es ist notwendig, um der Gefahrenabwehr gerecht zu werden“, sagt der Bürgermeister, der nicht ausschließen will, dass für Baumschnitt noch weitere Kosten entstehen.