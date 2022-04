Leuna soll einen neuen Bauhof in der Kernstadt bekommen

Der Bauhof in Spergau könnte bald Geschichte sein: Die Stadt möchte ihn zugunsten eines neuen, großen Standortes in der Kernstadt aufgeben.

Leuna/MZ - Die Stadt Leuna soll einen neuen Bauhofstützpunkt in der Kernstadt bekommen. Das ist das einzig große Bauprojekt, das sich die Stadt, die sich seit geraumer Zeit auf Sparkurs befindet, für die nächste Zeit vorgenommen hat. Da der vorhandene Bauhof zu klein und in die Jahre gekommen ist, soll ein Neubau neben dem Feuerwehrgebäude an der Feldstraße entstehen.