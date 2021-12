Kutsche überschlägt sich in Bad Lauchstädt - 56 Jahre alter Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche ist ein 56 Jahre alter Mann in Bad Lauchstädt im Saalekreis schwer verletzt worden. Die Kutsche mit zwei Menschen an Bord überschlug sich und stürzte in einen Straßengraben.

Bad Lauchstädt/dpa - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche ist ein 56 Jahre alter Mann in Bad Lauchstädt (Saalekreis) schwer verletzt worden. Am Freitagmittag hatten zunächst mehrere Fahrzeuge den Einspänner im Ortsteil Delitz am Berge überholt, wie die Polizei mitteilte. Dabei scheute das Pferd und ging durch. Die Kutsche mit zwei Menschen an Bord überschlug sich und stürzte in einen Straßengraben. Ob es sich bei dem 56-Jährigen um den Kutscher handelt, war zunächst unklar. Der Mann kam ins Krankenhaus.