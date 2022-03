Krieg in der Ukraine: Diese solidarischen Aktionen gibt es im Saalekreis

Gymnasiasten in Merseburg haben Spenden gesammelt, in Bad Lauchstädt ist dies am Freitag, 11. März möglich. In Braunsbedra ist eine Friedensdemo geplant.

Merseburg/MZ - Am Mittwoch fand eine große Spendenaktion der Schüler des Herder-Gymnasiums Merseburg statt. Jede Klasse war aufgerufen, einen gepackten Karton beizusteuern, jedoch war die Hilfsbereitschaft so groß, dass deutlich mehr zusammenkam. Die großzügigen Spenden wurden an die Aktion „Ukraine-Hilfe Merseburg“ weitergegeben, teilt die Schule mit und bedankt sich bei allen Mitwirkenden.

Zu einer Friedensdemo am Montag, 14. März, um 18 Uhr auf dem Eduard-Dörge-Platz in Braunsbedra ruft eine Privatinitiative auf. Mit Kerzen und Feuerzeugen soll der Parkplatz zum Leuchten gebracht werden für den Frieden auf Erden, wie es in der Ankündigung heißt. Außerdem soll Geld gesammelt werden für die Geflüchteten, die Mittwoch in Krumpa ankamen.

In der Goethestadt Bad Lauchstädt findet am Freitag, 11. März, von 14 bis 17 Uhr im Kurpark, Höhe Besucherzentrum, eine Spendenaktion für Betroffene aus und in der Ukraine statt. Es werden Hilfsgüter und Geld gesammelt. Bei der Aktion werden im Kurpark Würstchen, Kuchen und gelb-blaue Luftballons verkauft. Die Finanzspenden gehen zu 100 Prozent an die AWO, heißt es auf dem Flyer. Die Aktion ist eine Privatinitiative von Goethestädtern und wird mit Unterstützung der Stadt durchgeführt.

Derzeit wollen viele Menschen helfen, die Solidarität mit der Ukraine ist riesig. Das hat auch das Skyhotel in Merseburg in den vergangenen Tagen erfahren. Seit dieser Woche ist das Hotel eine zentrale Zwischenunterkunft des Landes für Flüchtlinge aus der Ukraine - die ersten sind inzwischen angekommen. Dort werden derzeit allerdings keine Sachspenden mehr benötigt und auch nicht angenommen