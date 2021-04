Kreistagsmitglied sorgt für Eklat im Bildungsausschuss

Merseburg - AfD-Kreistagsmitglied Sven Ebert hat die Testpflicht für Schüler in den Kontext der Shoah gesetzt. Im Bildungsausschuss reagierte der Schkopauer auf Ausführungen des Kreises zu den funktionierenden Testungen: „Der Test ist Angriff auf die Freiheit.“ Er wisse, dass die Kreismitarbeiter nur Anweisungen befolgen würden: „Das haben die in Auschwitz damals auch.“ Ausschusschef Christian Runkel (CDU) zeigte sich empört und verbat sich solche Vergleiche.

Eberts Äußerung mag extrem sein, entspricht aber der Stoßrichtung der Partei. Die AfD im Saalekreis scheint für die anstehenden Landtagswahlen Corona zum Hauptwahlkampfthema auserkoren zu haben. Fast jeder Beitrag auf der Facebookseite des Kreisverbandes dreht sich um das Thema. Die Partei lehnt Masken-, Impf- und Testpflicht ab.

Tests ohne Symptome

Letzteres manifestiert sich nun in einem Antrag für den Kreistag am Mittwoch. „Corona-Massentests sofort aussetzen! Inzidenz nicht künstlich in die Höhe treiben!“, lautet der Titel: Der Kreis solle seine „mobilen Corona-Massentestungen für sofort“ einstellen. Neben den kostenlosen Schnelltests, die Apotheken und Arztpraxen anbieten, sind seit zwei Wochen drei mobile Teams von Hilfsorganisationen im Auftrag des Kreises unterwegs und bieten Tests zu fixen Terminen etwa vor Supermärkten an. Zudem sollen in dieser Woche drei stationäre Testzentren vor dem Kaufland in Merseburg sowie den Lidl-Märkten in der Querfurt und der Merseburger König-Heinrich-Straße starten. Diese erwähnt der Antrag der AfD allerdings nicht.

Die AfD, deren Führungskräfte im Kreis lange Zeit die Existenz einer Pandemie geleugnet hatten, stört an den mobilen Angeboten, dass dort in der Regel nur Menschen ohne Krankheitssymptome getestet würden. Diese könnten aber auch bei positiven Testergebnissen nicht als „krank gelten“. Dadurch, so die AfD-Sicht, würden aber die Inzidenzen in die Höhe getrieben und eine vom neuartigen Coronavirus ausgehende Gefahr suggeriert, die nicht der Realität entspreche.

Amtsleiterin widerspricht

Gerade Infizierte ohne Symptome zu finden, also die Dunkelziffer der Infektionen zu reduzieren, ist allerdings der Zweck der Tests. Fraktionschef Hans-Thomas Tillschneider erklärte hierzu auf Nachfrage: „Es gibt Indizien, dass diese Personen nicht ansteckend sind.“

Dem widersprach Gesundheitsamtschefin Annegret Muchow: „Natürlich ist bei ihnen die Ansteckungsgefahr gegeben.“ Es habe auch im Saalekreis schon viele Ansteckungen durch Infizierte ohne Symptome gegeben. Das der AfD-Antrag Erfolg hat, scheint derzeit eher unwahrscheinlich. (mz/Robert Briest)