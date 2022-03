Klares Votum: Michael Bedla wird neuer Bürgermeister von Leuna

Leuna/MZ - Michael Bedla wird bald einen deutlich kürzeren Weg zur Arbeit haben. Ab dem 28. Juli wird er seine Stelle bei der Bundesagentur für Arbeit in Halle gegen ein Büro im Rathaus eintauschen. Denn die Leunaer haben entschieden: Der Friedensdorfer wird der neue Bürgermeister der Chemiestadt und löst damit die langjährige Verwaltungschefin Dietlind Hagenau ab, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Bedla gewann die Wahl am Sonntag mit großem Vorsprung zu seinen Kontrahenten Rüdiger Patzsch (AfD), der mit 22,1 Prozent die zweitmeisten Stimmen bekam, und Matthias Dupke (Linke), für den elf Prozent der Wähler stimmten.

„Ich habe gehofft, dass es im ersten Wahlgang klappt, aber dass das Ergebnis doch so eindeutig ist, war schon überraschend“, sagte Bedla kurz nach seinem Wahlsieg. Den Abend hatte der 53-Jährige im Kreise seiner CDU-Fraktion verbracht. „Wir freuen uns natürlich sehr über dieses tolle und eindeutige Ergebnis. Das gibt uns Rückenstärkung und Selbstvertrauen.“ Er sei auch dankbar für die Unterstützung der Fraktionen SPD und Bündnis für Leuna, betonte der angehende Bürgermeister.

Die Wahllokale in Leuna verzeichnen 2.429 gültige Stimmen bei der Bürgermeisterwahl

In elf Wahllokalen wurde am Sonntag in Leuna gewählt. Um Punkt 18 Uhr starteten die Wahlvorsteher und -helfer mit dem Auszählen der Stimmen. Laut Verwaltung hat es 2.429 gültige Stimmen in den Wahlurnen gegeben. Nach deren Auswertung lag Bedla bereits mit großem Abstand vorn: auf ihn kamen 63,4 Prozent der Stimmen. Für Patzsch stimmten 27,7 Prozent der Wähler, Matthias Dupke kam auf 8,9 Prozent. Jedoch fehlte noch das Ergebnis der Briefwahl, die gut 50 Prozent der Stimmen ausmachte. Seit der Pandemie hätten viele Bürger die Briefwahl für sich entdeckt, sagte Gemeindewahlleiter Ekkehard Lörzer der MZ.

Um kurz vor 21 Uhr stand dann das finale Ergebnis fest. Bedla konnte seinen Vorsprung noch weiter ausbauen und schaffte es auf 66,9 Prozent. Patzsch hingegen verlor einige Prozentpunkte und kam letztlich auf 22,1 Prozent, Dupke auf genau 11 Prozent.

Wahlbeteiligung lag in Leuna bei 41,7 Prozent

Der Linken-Kandidat nahm das Ergebnis gefasst: „Dass ich nicht gewinne, war klar“, sagte er. Zufrieden ist er jedoch nicht mit dem Gesamtergebnis der Wahl. Zumindest eine Stichwahl hätte er sich gewünscht und bedauert die geringe Wahlbeteiligung von rund 42 Prozent - von den insgesamt 11.867 Wahlberechtigten Leunaern, gaben nur knapp 5.000 ihre Stimme ab. „Es ist wirklich traurig, dass so wenige Menschen wählen gegangen sind.“

Alle Informationen zu den Bürgermeisterwahlen im Saalekreis gibt es unter: www.MZ.de/saalekreis