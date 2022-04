Irre Masche auf Facebook: Angeblich soll Achtjährige aus Bad Dürrenberg entführt worden sein

Bad Dürrenberg/MZ - Aktuell wird über Facebook eine Nachricht verbreitet, in der behauptet wird, es sei ein achtjähriges Mädchen aus Bad Dürrenberg entführt worden. Angeblich schlage die Polizei Alarm und bitte um Mithilfe. Dabei handelt es sich jedoch tatsächlich um Fake News, also eine Falschnachrichtinformation. „Es gibt keinen Entführungsfall in Bad Dürrenberg“, sagt Polizeisprecherin Ulrike Diener gegenüber der MZ. „Es gibt kein vermisstes Kind, und es wurde auch keine Anzeige erstattet.“ Man vermute hier einen Fall von Phishing, also den Versuch, Daten abzugreifen.