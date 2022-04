Im Saalekreis wird für den guten Zweck geschlemmt

Rassnitz/MZ - Was für eine Stimmung am Aussichtsturm am Raßnitzer See. Hunderte kamen auch diesmal zum bereits traditionellen Wintergrillen für den guten Zweck. „Wenn Corona nicht wäre, wär’ das bereits unser zehntes Wintergrillen, aber leider konnten wir uns im vergangenen Jahr nicht treffen. Also ist es Nummer neun“, sagt Jens Schmidt, der Vorsitzende des Vereins Bierabend, der zu dem Event einlädt. Und zum zweiten Mal fand das Ganze in Kooperation mit dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Raßnitz statt.