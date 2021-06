Im Saalekreis greifen ab Sonntag Corona-Lockerungen

Ein Serviettenetui mit Aufdruck «Lust auf einen Aperitif?» liegt in einem Restaurant neben einem Smartphone, dessen Display ein negatives Corona-Testergebnis zeigt.

Merseburg - Der Saalekreis hat die nächste Hürde gemeistert. Am Samstag lag der Inzidenzwert den fünften Tag in Serie unter 50. Damit greifen ab Sonntag weitere Lockerungen. Ein kurzer Überblick der noch gültigen Regelungen:

Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt kann sich mit fünf weiteren Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren, die zum Haushalt gehören, werden dabei ebenso wenig mitgezählt, wie Genese oder vollständig Geimpfte. Für letztere beiden Gruppen entfällt in der Regel im Folgenden auch die Testpflicht.

Handel: Die zulässige Kundenzahl pro Geschäft bleibt weiterhin bestehen. In Geschäften, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, kann aber ohne Test und Termin eingekauft werden. Die Läden müssen noch einen Anwesenheitsnachweis führen.

Körpernahe Dienstleistungen: Für Friseure, Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios sowie Physiotherapien und ähnliche Einrichtungen entfällt die Testpflicht. Auch hier ist das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken sowie eine Anwesenheitsliste jedoch weiterhin Pflicht.

Gastronomie: Innen- und Außengastronomie sind geöffnet, erstere mit zeitlicher Beschränkung bis 22 Uhr. Gäste benötigen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Touristische Übernachtungen sind möglich. Auch hier ist der negative Schnelltest beim Einchecken und dann alle 48 Stunden erforderlich. Bei „autarkem Tourismus“, also etwa Campingwagen auf dem Campingplatz reicht der Test bei der Ankunft.

Freizeit: Museen und Tierparks dürfen öffnen. Kinos und Theater dürfen unter Vorlage negativer Schnelltests nun bis zu 200 Personen im Innen- und 300 im Außenbereich zu Veranstaltungen empfangen. Stadt- und Naturführungen dürfen mit bis zu 50 Teilnehmern erfolgen. Auch dafür sind Testnachweise notwendig. Das gilt nach wie vor ebenso für den Besuch von Frei- und Hallenbädern.

Gute Aussichten: Die jetzigen Regeln könnten nur kurze Zeit Bestand haben. Denn der Saalekreis lag am Samstag auch bereits den dritten Tag hintereinander unter dem Inzidenzwert von 35. Sind hier fünf Tage voll, greifen ab dem Tag darauf weitere Lockerungen. So dürften sich dann etwa wieder deutlich mehr Personen privat treffen, Dokumentationspflichten in Geschäften entfielen und die Testpflicht für Freibäder. (mz)



