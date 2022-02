Grüne ruft zur Solidarisierung auf: Kundgebung in Bad Dürrenberg zu Corona und dem Ukrainekrieg

Vor dem Rathaus wurden verschiedene Statements an Stühle geheftet, die im Laufe des Abends für Gesprächssoff sorgten.

Bad Dürrenberg/MZ/luk - Am Montagabend versammelten sich auf dem Bad Dürrenberger Rathausplatz an die 30 Menschen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Initiiert wurde das Treffen als Kundgebung von den Grünen. Ursprünglich wollten sie über Corona und die Impfungen informieren und auch mit den „Spaziergängern“ in einen Austausch kommen. Doch auf Grund der aktuellen Situation entschied man sich, den Schwerpunkt auf den Ukrainekrieg zu legen.

Circa 90 Minuten lang versammeln sich Menschen in kleinen Grüppchen, tauschen sich aus oder fragen, wie sie helfen können. Eine laute Kundgebung gibt es nicht. Nächste Woche wird die Aktion wiederholt, mit der Hoffnung, immer mehr Menschen anzusprechen.