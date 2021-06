Zöschen - Nachmittags imkern, fotografieren, tanzen, töpfern oder auch Hühner züchten: Das alles könnte bald an der Gemeinschaftsschule Zöschen möglich sein. Die Schule ist jetzt nämlich offiziell eine Ganztagsschule. Ab dem kommenden Schuljahr soll es vielfältige Nachmittagsangebote für die Kinder und Jugendlichen geben. Dafür sucht Schulleiter Henrik Amende noch Honorarkräfte, die Arbeitsgemeinschaften anbieten möchten.

Betriebe oder Einzelpersonen: Schule sucht Honorarkräften für AGs

„Wir dürfen keine Zusatzangebote innerhalb unserer Schulstunden anbieten“, erklärt Amende. Lehrer dürfen also nur in ihrer Freizeit Arbeitsgemeinschaften betreuen. Das hat auch mit dem Lehrermangel zu tun. Um den Schülern trotzdem neben dem normalen Schulunterricht etwas bieten zu können, möchte die Schule daher externe Kräfte für Nachmittagsangebote einstellen. Jeder, der Lust darauf hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, kann sich melden.

Bestimmte Voraussetzungen müsse man nicht erfüllen, sagt Amende. „Man sollte aber natürlich Ahnung von dem haben, was man macht.“ Der Schulleiter kann sich zum Beispiel gut eine Imker-AG an seiner Schule vorstellen. „Es können aber auch Betriebe sein.“ So könnten beispielsweise Auszubildende aus Handwerksbetrieben eine AG betreuen. Und vielleicht entwickelt sich daraus ein zukünftiger Arbeitsplatz. Denn darum geht es der Schule ganz besonders: „Wir wollen die Schüler in der Region halten“, betont Amende. Verschiedene AGs seien eine gute Möglichkeit, die Verbindung mit der Region zu stärken.

Prozess über mehrere Jahre: Gemeinschaftsschule „Bertolt Brecht“ in Zöschen ist jetzt Ganztagsschule

Es gehe aber auch darum, die Gemeinschaft der Schüler untereinander zu stärken und ihnen Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. „Wir haben hier Schüler aus 27 Ortschaften“, führt Amende vor Augen. Da sie teilweise weit auseinander wohnten, gebe es nur begrenzt Möglichkeiten, sich nachmittags zu treffen. Durch AGs nach dem Schulunterricht hätten die jungen Menschen die Gelegenheit, gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten.

Der Weg zur Ganztagsschule hat mehrere Jahre gedauert. Schon 2017 hatte die Sekundarschule ihre Bewerbung eingereicht. „Uns wurde nie ab- oder zugesagt. Deshalb haben wir das Konzept noch einmal angepasst“, erzählt Amende. Und schließlich hat es funktioniert. Carola Hübner vom Landesschulamt übergab am Montag im Rahmen einer Feierstunde die lang ersehnte Urkunde.

„Ich staune, dass eine Schule mit so wenigen Schülern so viel auf die Beine stellen kann“, lobte sie. Erst im vergangenen Jahr wurde die „Bertolt Brecht“ zur Gemeinschaftsschule, nun zur Ganztagsschule. Sie hat derzeit 230 Schülerinnen und Schüler sowie 25 Lehrkräfte. Wer Interesse daran hat, als Honorarkraft eine AG für Schüler anzubieten, kann sich bei der Gemeinschaftsschule Bertolt Brecht in Zöschen melden. Telefon: 034638 / 202 52. (mz)