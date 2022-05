Gas, Strom, teilweise Wasser: Preise steigen wohl schon 2022

Merseburg/Leuna/Bad Dürrenberg/MZ - Energie wird teurer. Kunden der Mitgas spüren das bereits ab Juli. Dann erhöht das in Kabelsketal ansässige Unternehmen den Preis je Kilowattstunde Erdgas um 4,25 Cent. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 18.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch entspreche dies etwa einer Preiserhöhung von 18 Prozent, aufs Jahr gerechnet. Die Mitgas mit ihren 55.000 angeschlossenen Haushalten und Betrieben in Sachsen-Anhalt ist einer der größten Versorger. Doch auch kleinere Anbieter drehen wohl noch dieses Jahr an der Preisschraube, nicht nur bei Gas.

