Feuerwehreinsatz an Bad Lauchstädter Goethe-Schule

In Bad Lauchstädt hat die Feuerwehr den Brand in einer Turnhalle gelöscht.

Bad Lauchstädt/MZ - Die erste Woche nach den Ferien endete an der Goehthe-Schule in Bad Lauchstädt am Freitag mit einem Aufreger. Gegen 10.45 Uhr drang Rauch aus dem Umkleidebereich der Turnhalle. Wie Stefan Thielmann, Stadtwehrleiter der Goethestadt berichtete, brannte dort ein Mülleimer. Dadurch sei es zu starker Rauchentwicklung gekommen.