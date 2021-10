Feuer in einer Scheune in Schafstädt: Feuerwehr lässt Gebäude kontrolliert abbrennen

Schafstädt/MZ - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Montag gegen 13.00 Uhr in der Niederwünscher Straße in Schafstädt zu einem Scheunebrand gekommen. Laut der Polizei war der Brand beim Eintreffen erster Einsatzkräfte bereits derart fortgeschritten, dass die Feuerwehrkräfte das Objekt nur noch kontrolliert abbrennen lassen konnten.

Aufgrund der Flammen kam zu starker Rauchentwicklung und einer Vollsperrung der K2159 auf Höhe des Ortseinganges Schafstädt, welche noch bis morgen andauern wird. In der Scheune lagerten mehrere hundert Tonnen Wintergerste sowie Stroh und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600.000 Euro, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.