Fahrer wären neue Chance für Braunsbedraer Geiseltalexpress

Braunsbedra/MZ - Die Nachricht von der beabsichtigten Stilllegung der Kleinbahn Geiseltalexpress ab 1. April aufgrund wirtschaftlicher Probleme durch Corona und Fahrermangel hat große Bestürzung ausgelöst. Es seien nach der MZ-Berichterstattung sehr viele Reaktionen eingegangen, sagt Anne Kaßner, Geschäftsführerin der Geiseltaler Touristikgesellschaft GmbH als Betreiber. Die Leute seien erschrocken und hätten gebeten, das Angebot zu erhalten. „Wir wollen das ja auch“, betont sie.

Eine Lösung könnte darin liegen, neue, zuverlässige Fahrer zu finden. Voraussetzung sei ein Führerschein für die Personenbeförderung in einem Bus mit Anhänger, also der Klasse DE. Interessenten könnten sich jederzeit am Schiff im Hafen Braunsbedra oder in der Pfännerhall Braunsbedra sowie natürlich über die Kontaktdaten auf der Internetseite melden. Laut der Geschäftsführerin wäre vorstellbar, dass der Geiseltalexpress unter diesen Umständen mit etwas eingeschränkten Fahrtzeiten weiter seinen Runden um den Geiseltalsee dreht.