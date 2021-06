Erzieher der Kita „Kleine Riesen“ in Teutschenthal trinken und pöbeln

Teutschenthal - In der Kita „Kleine Riesen“ in Teutschenthal wurden in der vergangenen Woche sechs Erzieher suspendiert. Grund sind unter anderem „Anhaltspunkte für gelegentlichen Alkoholkonsum“, teilte die Gemeindeverwaltung als Träger der Einrichtung auf MZ-Anfrage mit. Auch gebe es Hinweise für verschiedene Pflicht- und Arbeitszeitverletzungen und „verbale Entgleisungen innerhalb des Teams sowie gegenüber den Eltern und Kindern“.

Bürgermeister verspricht lückenlose Aufklärung

Ob und in welchem Maße die beurlaubten Erzieher von den Anschuldigungen tatsächlich betroffen sind, werde derzeit noch aufgearbeitet und geprüft, auch hinsichtlich einer möglichen strafrechtlichen Relevanz. „Im Interesse aller Beteiligten, insbesondere zum Wohl der Kinder, ist die Gemeinde Teutschenthal bemüht um eine lückenlose Aufklärung des Sachverhaltes“, sagt Bürgermeister Tilo Eigendorf.

Um die Betreuung der etwa 90 Kinder sicherzustellen, helfen Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen aus. Außerdem wurde das Ende der täglichen Öffnungszeiten von 18 Uhr auf 16 Uhr verkürzt. Im Einzelfall können die Kinder aber auch länger betreut werden, so die Gemeindeverwaltung.

Die Bild-Zeitung berichtete im Zuge des Vorfalls auch über ein Kind, das in der vergangenen Woche in der Kita wegen Dehydrierung kollabiert sein soll. Die Gemeindeverwaltung dementierte das: „Ein solcher Vorfall in der Kita ist uns nicht bekannt.“ Ferner ist in den sozialen Netzwerken ein vermeintlicher Brief an die Kita-Eltern aufgetaucht, in der die Kita-Leiterin, Katrin Geringswald, „aus persönlichen Gründen“ ihr Amt abgeben will. Die Gemeindeverwaltung gab dazu mit Verweis auf den Datenschutz keine Auskünfte. (mz)