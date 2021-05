Entsteht ein Solarpark auf dem Acker bei Gatterstädt?

Nahe der Ortschaft Gatterstädt soll in der Größenordnung von 130 Hektar eine Photovoltaikanlage entstehen. Erste Meinungen dazu gehen auseinander.

Neu installierte Solar-Module in einem Energiepark

Gatterstädt - Ein Fußballfeld in Standardgröße ist 105 Meter lang und 68 Meter breit. Das macht eine Fläche von 0,714 Hektar. Verbindet man 182 dieser Fußballfelder, so ergeben sich etwa 130 Hektar. In dieser Größe soll im Nordwesten des Querfurter Ortsteils Gatterstädt ein Solarpark entstehen.

Einen Antrag auf eine Bauleitplanung hat das Unternehmen Greentech aus Hamburg bei der Stadt Querfurt eingereicht und zugleich der Gemeinde das Projekt vorgestellt. Darüber informierte Bauamtsleiter Holger Bruchardt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Planungen für den Solarpark sind noch am Anfang. Doch es gab schon erste Meinungen von Stadträten zu dem Projekt. Die waren gespalten.

Geteilte Meinung über Solarpark auf dem Acker: Hat der Bauer was dagegen?

„Die Besonderheit dieses Solarparks ist, dass er nicht auf irgendwelchen bebauten Flächen stattfinden soll, sondern auf Ackerland“, erläuterte der Bauamtsleiter. Das sei inzwischen ein Trend. Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) griff indes der vermeintlichen Frage ’Machen die Bauern das mit? ’ vor: „Es kommt von einem Bauern dort“, wusste der Bürgermeister zu berichten. Wie Oliver Herzog, einer der Geschäftsführer der Firma Greentech, im Gespräch mit der MZ sagte, funktioniere die Entwicklung einer Anlage immer erst über den Zugang zur Fläche.

„Wir gehen immer nur dann auch in die Gemeinde und stellen das Projekt vor, wenn wir einen Eigentümer haben, der das Projekt umsetzen möchte.“ Mit dem Solarpark würde dem Bauern Ackerfläche verloren gehen. Allerdings sei laut der Projektpräsentation die Versiegelung nicht so hoch, sagte Bauamtsleiter Holger Bruchardt. Die Solarmodule würden hier auf Ständern errichtet werden. „Das erfolgt über eine Technik, die man aus dem Autobahnbau, aus der Leitplankentechnik, kennt“, erläuterte Oliver Herzog.

Kritik: Ackerfläche ist zu wertvoll

Dabei werden Pfosten in den Boden gerammt. Diese Technik sei dahingehend vorteilhaft, dass der Solarpark in kurzer Zeit gebaut werden kann und die Entsorgung auch relativ einfach ist, weil die Pfosten nur herausgezogen werden müssen. Die Ackerfläche sei natürlich überbaut, weil die Module auf den Ständern darüber liegen, sagte er. Der Geschäftsführer räumte ein, dass Flächenversiegelung ein Stück weit dort erfolgen würde, wo die sogenannten Wechselrichterstationen, eine etwa so groß wie ein Schiffscontainer, stünden.

Stadtrat Silvan Arndt (Fraktion Die Linke) sprach sich in der Ausschusssitzung gegen das Projekt aus: „Diese Ackerflächen sind zu wertvoll.“ Außerdem meinte er, wenn man sich ähnliche Projekte anschaue, dann sei der Rasen unter den Modulen keine Rasenfläche. Hans-Ulrich Walter (SPD/Grüne) war nicht direkt dagegen, äußerte jedoch „große Bedenken“ gegenüber dem Vorhaben. Boden sei eine nicht-erneuerbare Ressource, den gebe es nur einmal und er sei in Deutschland ohnehin sehr knapp geworden. Außerdem fügte er an: „Dass die Bauern nicht dagegen sind, ist klar: Die haben eine sichere Einnahme.“

Abstimmung mit Behörden: 108 Hektar würden auf dem Gebiet der Gemeinde Gatterstädt liegen

Sein Fraktionskollege, der Ausschussvorsitzende Alf Ludwig, sah die Sache mit dem Acker nicht ganz so skeptisch. Der habe so vielleicht 30 Jahre Zeit - der Betrieb der Anlage ist mit mehr als 30 Jahren angegeben worden - sich zu erholen. Als Befürworter des Vorhabens meldete sich Lothar Franke (FDP), zugleich Ortsbürgermeister von Gatterstädt, zu Wort. Zum einen sei die Bodenwertzahl auf diesem Gebiet nicht so hoch und zum anderen sei der Standort so abgelegen, dass der Solarpark kaum zu sehen sei. „Er verschandelt nicht die Umwelt. Das ist schon ein gutes Ding.“

Hinsichtlich des Standorts bezeichnete Bauamtsleiter Holger Bruchardt das Vorhaben als „kommunalübergreifendes Projekt“. Circa 108 Hektar würden auf dem Gebiet der Gemeinde Gatterstädt und 22 Hektar auf dem der Lutherstadt Eisleben beziehungsweise der Ortschaft Osterhausen liegen. Die genaue Größenordnung des Solarparks stehe noch nicht abschließend fest, sagte Oliver Herzog von Greentech. „Das wird sich im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ergeben.“

Strom soll über einen Stromverkaufsvertrag vermarktet werden

Und bevor der Querfurter Stadtrat in die Beratung und Abstimmung zum Antrag des Hamburger Unternehmens einsteigt, will die Verwaltung laut dem Bauamtsleiter erst einen Gesprächstermin zwischen dem Investor und Behörden des Landkreises abwarten. Vorabstimmungen, zum Beispiel zu Natur- und Bodenschutz, werde es dabei geben. Würde Greentech die 130 Hektar mit einem Solarpark voll bebauen, dann könnten ungefähr 45.000 Haushalte mit Strom versorgt werden, rechnete Geschäftsführer Oliver Herzog vor. Für das Unternehmen, das in zwölf Ländern aktiv ist, sei es eines der größeren Projekte, sagte er.

Die Größe sei unter anderem damit begründet, dass es sich um ein förderfreies Projekt handelt. Der Strom werde nicht über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vermarktet, sondern durch einen Stromverkaufsvertrag. „Den schließen wir zum Beispiel mit einem Energieversorger oder einem großen Unternehmen. Der Strom wird also frei am Markt vermarktet.“ Herzog zufolge müssen Projekte dieser Art aus Gründen der Wirtschaftlichkeit größer sein, weil der Strompreis etwas niedriger sei, als der, der in einer EEG-Ausschreibung erreicht werden kann.